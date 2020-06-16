ЄС закликав США скасувати санкції проти співробітників Міжнародного кримінального суду
Європейський Союз висловив серйозну стурбованість щодо рішення США дозволити застосування санкції проти співробітників Міжнародного кримінального суду та підтверджує свою непохитну підтримку суду.
Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві головного дипломата ЄС Жозепа Борреля.
"Санкції проти осіб, які беруть участь у роботі МКС, його співробітників та членів їх сімей, а також осіб, пов'язаних з судом, є неприйнятними та безпрецедентними за обсягом та змістом. Ведучи боротьбу з безкарністю, МКС повинен мати можливість працювати незалежно та неупереджено", - йдеться у заяві.
Боррель наголосив, що ЄС залишається готовим захищати Суд від будь-якого зовнішнього втручання, спрямованого на перешкоджання здійсненню правосуддя та підрив міжнародної системи кримінального судочинства.
"Ми закликаємо США скасувати свою позицію. У той час, коли міжнародний порядок, заснований на правилах, стикається з посиленням тиску, зміцнення міжнародної системи кримінального правосуддя важливіше, ніж будь-коли. Європейський Союз продовжить виступати за універсальність Римського статуту та закликає всі держави, які ще цього не зробили, розглянути питання про приєднання до МКС, щоб припинити безкарність за найтяжчі злочини", - йдеться у заяві.
Нагадаємо, президент США погодив запровадження економічних санкції та обмежень на подорожі щодо співробітників Міжнародного кримінального суду, залучених до справ щодо дій американських військових в Афганістані.
У Білому домі заявили, що дії Міжнародного кримінального суду загрожують порушенням національного суверенітету США, та звинуватили Росію у впливі на суд.