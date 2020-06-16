ЕС призвал США отменить санкции против сотрудников Международного уголовного суда

Европейский Союз выразил серьезную обеспокоенность по поводу решения США разрешить применение санкций против сотрудников Международного уголовного суда и подтверждает свою непоколебимую поддержку суду.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении главного дипломата ЕС Жозепа Борреля.

"Санкции против лиц, принимающих участие в работе суда, его сотрудников и членов их семей, а также лиц, связанных с судом, являются неприемлемыми и беспрецедентными по объему и содержанию. Ведя борьбу с безнаказанностью, суд должен иметь возможность работать независимо и беспристрастно", - говорится в заявлении.

Боррель подчеркнул, что ЕС остается готовым защищать Суд от любого внешнего вмешательства, направленного на воспрепятствование осуществлению правосудия и подрыв международной системы уголовного судопроизводства.

"Мы призываем США отменить свою позицию. В то время, когда международный порядок, основанный на правилах, сталкивается с усилением давления, укрепление международной системы уголовного правосудия важнее, чем когда-либо. Европейский Союз продолжит выступать за универсальность Римского статута и призывает все государства, которые еще этого не сделали, рассмотреть вопрос о присоединении к суду, чтобы прекратить безнаказанность за тяжкие преступления", - говорится в заявлении.

Напомним, президент США разрешил введение экономических санкций и ограничений на путешествия в отношении сотрудников Международного уголовного суда, участвующих в расследовании действий американских военных в Афганистане.

В Белом доме заявили, что действия Международного уголовного суда угрожают нарушением национального суверенитета США и обвинили Россию в воздействии на суд.