Трамп погодив санкції проти співробітників Міжнародного кримінального суду

Президент США погодив запровадження економічних санкції та обмежень на подорожі щодо співробітників Міжнародного кримінального суду, залучених до справ щодо дій американських військових в Афганістані.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters та Deutshe Welle.

Президент США Дональд Трамп у четвер, 11 червня, підписав указ, яким дозволив Держдепартаменту і Міністерству фінансів запровадити санкції щодо співробітників Міжнародного кримінального суду (МКС) і приватних осіб, які проводять розслідування щодо дій США та їхніх союзників. Їхні фінансові активи у США можуть заблокувати, а їм та членам родин заборонити в’їзд на територію США.

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У Білому домі заявили, що дії Міжнародного кримінального суду загрожують порушенням національного суверенітету США, та звинуватили Росію у впливі на суд.

"Ми не можемо спостерігати, схрестивши руки, як нашим людям погрожують бутафорним судом, - заявив держсекретар Майк Помпео. – У мене є звернення до багатьох близьких союзників у світі. Ваші громадяни можуть бути наступними, особливо з країн НАТО, які борються з тероризмом в Афганістані поруч з нашими військовими".

Міжнародний кримінальний суд у відповідь заявив, що рішення Вашингтона було "останньою із низки безпрецедентних атак на суд" та висловили "глибокий жаль" з приводу цього.

"Ці атаки є ескалацією і неприпустимою спробою втрутитися у верховенство право і судові процеси, які здійснює Суд, - йдеться у заяві. – Це підриває наші спільні намагання боротися з безкарністю та забезпечити відповідальність за жорстокі злочини".

У березні судді МКС санкціонували масштабне розслідування щодо можливих воєнних злочинів і злочинів проти людяності, скоєних сторонами збройного конфлікту в Афганістані. Розслідування охоплює дії урядових сил Афганістану, бойовиків радикального руху "Талібан", а також військових США і представників американських спецслужб.

В ООН та ЄС висловили стурбованість намірами США запровадити санкції проти співробітників МКС.

Міністр закордонних справ Нідерландів Стефан Блок зазначив, що він "дуже стурбований" рішенням США, та додав, що МКС відіграє "ключову роль у боротьбі з безкарністю".

США не ратифікували Римський статут та не є членами Міжнародного кримінального суду.