Боррель поговорив з Лавровим про коронавірус, Україну і Сирію

Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель під час телефонної розмови серед іншого обговорив з главою МЗС РФ Сергеєм Лавровим ситуацію в Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у Twitter.

"Обговорив з міністром закордонних справ Росії Лавровим міжнародне співробітництво щодо коронавірусу, а також ситуацію в Україні, Сирії, Лівії, ядерну угоду з Іраном і мирний процесс на Близькому Сході. Ми розраховуємо на те, що Росія буде використовувати свій вплив для посередництва в політичних рішеннях, заснованих на міжнародних правилах і угодах" - написав Боррель.

Discussed #Coronavirus international cooperation and the situations in #Ukraine, #Syria, #Libya, #JCPOA and #MEPP with Russian Foreign Minister Lavrov.

We count on Russia to use its influence to broker political solutions, based on international rules and agreements.