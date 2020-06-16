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Боррель поговорив з Лавровим про коронавірус, Україну і Сирію

Вівторок, 16 червня 2020, 19:41

Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель під час телефонної розмови серед іншого обговорив з главою МЗС РФ Сергеєм Лавровим ситуацію в Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у Twitter.

"Обговорив з міністром закордонних справ Росії Лавровим міжнародне співробітництво щодо коронавірусу, а також ситуацію в Україні, Сирії, Лівії, ядерну угоду з Іраном і мирний процесс на Близькому Сході.  Ми розраховуємо на те, що Росія буде використовувати свій вплив для посередництва в політичних рішеннях, заснованих на міжнародних правилах і угодах" - написав Боррель.

В свою чергу Лавров сказав, що під час розмови наголосив Боррелю на тому, що Мінські угоди мають виконуватися у всій повноті, включаючи, "налагодження прямого і стійкого діалогу між Києвом, Донецьком і Луганськом, повідомляє ТАСС.

Як зазначив глава МЗС РФ, під час розмови також ішлося про права нацменшин в Україні.

За словами Лаврова, Боррель запевнив, що Євросоюз не має наміру вибірково підходити до забезпечення прав нацменшин в Україні або в будь-якій іншій країні.

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Боррель Росія
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