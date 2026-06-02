Рубіо: Іран уперше погодився обговорити свою ядерну програму

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Іран "вперше погодився обговорити" аспекти своєї ядерної програми.

Про це він сказав у вівторок, 2 червня, цитує Sky News, пише "Європейська правда".

Рубіо заявив, що зараз перед США "відкривається перспектива" у перемовинах з Іраном.

"Перед нами відкривається перспектива – це може статися сьогодні, завтра або наступного тижня – що вперше, принаймні на моїй пам'яті, вони погодилися обговорити аспекти своєї ядерної програми, про які ще місяць або рік тому вони навіть не хотіли згадувати", – сказав він.

Втім, за його словами, через "дещо роздроблене" керівництво іранського режиму отримання відповідей під час переговорів займає "кілька днів", що ускладнює процес.

Зазначимо, президент США Дональд Трамп заявив, що він досягне мирної угоди з Іраном "протягом наступного тижня".

1 червня іранські ЗМІ повідомили, що Тегеран нібито призупинив перемовини зі США про потенційну мирну угоду на знак протесту проти дій Ізраїлю проти Лівану.

Президент США сказав, що іранська сторона не повідомляла йому про припинення переговорів із Вашингтоном. Він також заявив про розмову із прем’єром Ізраїлю, за підсумком якої оголосив, що ізраїльські війська, які вирушили до Лівану – "вже повертаються назад".