Боррель поговорил с Лавровым о коронавирусе, Украине и Сирии

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель во время телефонного разговора среди прочего обсудил с главой МИД РФ Сергеем Лавровым ситуацию в Украине.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в Twitter.

"Обсудил с министром иностранных дел России Лавровым международное сотрудничество по коронавирусу, а также ситуацию в Украине, Сирии, Ливии, ядерное соглашение с Ираном и мирный процесс на Ближнем Востоке. Мы рассчитываем на то, что Россия будет использовать свое влияние для посредничества в политических решениях, основанных на международных правилах и соглашениях", - написал Боррель.

Discussed #Coronavirus international cooperation and the situations in #Ukraine, #Syria, #Libya, #JCPOA and #MEPP with Russian Foreign Minister Lavrov.

We count on Russia to use its influence to broker political solutions, based on international rules and agreements.