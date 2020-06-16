Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

В Париже - столкновения на демонстрации медработников, 16 задержанных

Украина имеет шансы стать членом НАТО "в правильный момент" - посол США

Столтенберг: Венгрия не сняла блокаду Украины, несмотря на ее новый статус в НАТО

Албания ждет чартеры из Украины на следующей неделе






Боррель поговорил с Лавровым о коронавирусе, Украине и Сирии

Вторник, 16 июня 2020, 19:41

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель во время телефонного разговора среди прочего обсудил с главой МИД РФ Сергеем Лавровым ситуацию в Украине.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в Twitter.

"Обсудил с министром иностранных дел России Лавровым международное сотрудничество по коронавирусу, а также ситуацию в Украине, Сирии, Ливии, ядерное соглашение с Ираном и мирный процесс на Ближнем Востоке.  Мы рассчитываем на то, что Россия будет использовать свое влияние для посредничества в политических решениях, основанных на международных правилах и соглашениях", - написал Боррель.

В свою очередь Лавров сказал, что во время разговора подчеркнул Боррелю на том, что Минские соглашения должны выполняться во всей полноте, включая, "налаживание прямого и устойчивого диалога между Киевом, Донецком и Луганском", сообщает ТАСС.

Как отметил глава МИД РФ, во время разговора также шла речь о правах нацменьшинств в Украине.

По словам Лаврова, Боррель заверил, что Евросоюз не намерен избирательно подходить к обеспечению прав нацменьшинств в Украине или в любой другой стране.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Боррель Россия
powered by lun.ua