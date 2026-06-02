Колишній генсек НАТО попередив про зростання напруги між союзниками

Колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що напруженість у відносинах між США та їхніми європейськими союзниками по НАТО зараз "важче контролювати", ніж на момент його відставки у 2024 році.

Про це він сказав у інтерв’ю Bloomberg, пише "Європейська правда".

Столтенберг зазначив, що не став більш оптимістичним щодо трансатлантичних відносин.

"Я не більш оптимістичний зараз, ніж два роки тому, якщо вже на те пішло, то ситуація навіть погіршилася", – сказав він.

Колишній генсекретар НАТО підкреслив важливість збереження єдності між Північною Америкою та Європою, хоча, за його словами, існують межі того, що союзники можуть приймати у відносинах зі США.

Зокрема він наголосив на "неприйнятності" того, щоб США погрожували Данії, маючи на увазі заяви американського президента Дональда Трампа про Гренландію.

Варто зазначити, що за даними ЗМІ, німецький канцлер Фрідріх Мерц планує провести зустріч із європейськими лідерами наприкінці цього місяця, щоб розробити план налагодження відносин із Трампом на саміті НАТО в липні.

Раніше повідомляли, що у Трампа створили список "неслухняних" країн НАТО, яким він нібито хоче помститися.

Водночас генеральний секретар НАТО Марк Рютте вважає, що Сполучені Штати мають інтерес бути членом Альянсу, зокрема через військові спроможності в Європі.