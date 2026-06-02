Кос поговорила з прем’єром Вірменії на тлі тиску Москви

Єврокомісарка з розширення Марта Кос розповіла, що провела телефонну розмову з прем’єр-міністром Вірменії на тлі зростаючого тиску на країну з боку Росії.

Про це вона розповіла у своєму X, пише "Європейська правда".

Кос повідомила, що розмова з вірменським прем’єром Ніколом Пашиняном відбулася у другій половині дня 2 червня.

"Під час неї підкреслила солідарність ЄС з Вірменією на тлі зростаючого економічного тиску з боку Росії", – зазначила єврокомісарка.

Armenia is a sovereign and independent country, with its people free to choose the country’s path.



I had a productive call this afternoon with Armenian Foreign Minister @AraratMirzoyan during which I reiterated the EU’s solidarity with Armenia in the face of growing economic… pic.twitter.com/6tdpl3u4l7 – Marta Kos (@MartaKosEU) June 2, 2026

Вона наголосила, що Вірменія є суверенною незалежною країною і її народ має повне право вільно визначати своє майбутнє.

"Ми розглядаємо шляхи для посилення підтримки Вірменії з боку ЄС у короткостроковій перспективі. Також ми прискоримо роботу, спрямовану на зміцнення торговельних та енергетичних зв’язків з та у межах Південного Кавказу, щоб підтримати економічні зв’язки Вірменії з її найближчими сусідами", – зазначила Марта Кос.

Перед цим 1 червня Нікол Пашинян мав телефонну розмову з правителем РФ Владіміром Путіним, про зміст якої детально не розповідали.

Нагадаємо, на початку травня у Єревані відбувся саміт Європейської політичної спільноти, а також перший в історії саміт Вірменія-ЄС. У російському МЗС побачили у цьому спроби Європи "втягнути Вірменію в антиросійську орбіту" та повідомили, що знають про намір долучити її до "агресивних євроатлантичних стандартів".

Також у Москві дали зрозуміти Вірменії, що у разі виходу з Євразійського економічного союзу вона втратить доступ до російського газу за пільговими цінами.

Під час пресконференції за підсумками саміту ЄАЕС Путін пригрозив Вірменії "українським сценарієм" через її євроінтеграційні прагнення.

Також днями Росія відкликала свого посла у Вірменії для консультацій, пояснивши це зближенням Вірменії з ЄС.

Наступними вихідними у Вірменії пройдуть парламентські вибори. Агентство Reuters на основі спілкування із представниками західних розвідок та документів розповіло, як Росія намагається відвернути перемогу Пашиняна, побоюючись, що його переобрання закріпить прозахідний курс країни.

Детальніше на цю тему – у статті Шантаж і пряник Кремля. Як Путін іде до поразки у Вірменії та що планує після неї.