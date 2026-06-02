ЄС готує найбільшу в історії операцію з боротьби з лісовими пожежами на літо 2026 року

У зв’язку зі зростанням ризику лісових пожеж у Європі Європейська комісія у цьогорічному літньому сезоні допоможе у фінансуванні та координації рекордної кількості пожежників, літаків та експертів з надзвичайних ситуацій у рамках Механізму цивільного захисту.

777 пожежників із 14 європейських країн будуть стратегічно розміщені в районах підвищеного ризику на Кіпрі, в Греції, Італії, Франції, Іспанії та Португалії. Це найвищий рівень участі з моменту запуску програми попереднього розміщення у 2022 році.

Паралельно з цим 22 пожежні літаки та 5 вертольотів із флоту ЄС готові надати підтримку країнам, що опинилися під тиском.

"Оскільки сезони лісових пожеж стають довшими, починаються раніше та є більш руйнівними, Єврокомісія дбає про те, щоб додаткові пожежники, літаки та експерти були готові підтримати національні служби тоді та там, де ризик є найвищим", – йдеться у повідомленні.

Протягом усього сезону лісових пожеж експерти Центру координації реагування на надзвичайні ситуації ЄС, що працює цілодобово, відстежуватимуть ризики та підтримуватимуть розгортання сил, використовуючи метеорологічний та науковий аналіз. Центр посилить свій моніторинг за допомогою додаткових експертів з лісових пожеж із держав-членів та країн-учасниць, а також фахівців із наукових установ, з якими співпрацює Єврокомісія.

Європейська інформаційна система щодо лісових пожеж надаватиме постійні прогнози ризику лісових пожеж, тоді як супутникові служби ЄС забезпечуватимуть картографування надзвичайних ситуацій та геопросторовий аналіз для підтримки прийняття рішень на місцях.

Крім того, у 2026 році ЄС також відкриє на Кіпрі нову європейську регіональну пожежну станцію для посилення готовності до лісових пожеж та потенціалу реагування на них у всій Європі та регіоні Південного Середземномор’я. Регіональна пожежна станція на Кіпрі забезпечить попереднє розміщення шести літаків, а також проводитиме навчання для фахівців з цивільного захисту з метою підтримки обміну знаннями та найкращими практиками.

Згідно з оцінками, проведеними на рівні ЄС, екстремальні погодні умови, що фіксувалися в Європі минулого літа, призвели до короткострокових економічних втрат у розмірі щонайменше 43 млрд євро, а до 2029 року ці витрати, як очікується, зростуть до 126 млрд євро.

Торік влітку Європейський Союз зазнав найгіршого сезону лісових пожеж за всю свою історію – випалені площі перевищили 1 мільйон гектарів.