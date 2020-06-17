Німеччина, Португалія та Словенія представили програму головування у Раді ЄС

Німеччина, Португалія та Словенія презентували програму свого головування у Раді ЄС на наступні 18 місяців.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Euractiv.

Згідно з програмою, головною метою стане відновлення європейської економіки після "коронакризи", з особливою увагою до соціального виміру проблеми.

Також наступне "тріо" прагне "підвищувати конвергентність у ЄС", працюючи над проблемою відмінності мінімальних заробітних плат, законодавчого регулювання щодо захисту робочих місць і доходу у час кризи.

Крім того, приділяється увага Європейській зеленій угоді. До зими планується підготувати закон щодо захисту клімату, а ініціативи щодо ефективного використання ресурсів, управління відходами й переробки, захисту океанів та стратегії управління лісовими ресурсами мають бути готові у 2021 році, тому також будуть у фокусі уваги у наступні півтора року.

Німеччина також планує приділяти увагу розвитку ключових технологій, як "зелений" водень.

У сфері цифрових технологій, збираються просувати ідею європейської "екосистеми даних" та встановити обов’язковий мінімум цифрової безпеки для пристроїв, досягти справедливого оподаткування.

У сфері торгівлі, "тріо" прагне завершити торговельні переговори з Мексикою та країнами угоди Меркосур, та "докласти усіх зусиль" для досягнення збалансованої угоди щодо інвестування з Китаєм.

Головними викликами для нового "тріо" стане, по-перше, досягнення згоди між країнами-членами щодо фонду відновлення економіки ЄС після коронакризи. У країн ЄС різне бачення щодо того, яка частина цих коштів має бути доступна як гранти. Також потрібно буде проводити перемовини щодо бюджету ЄС на наступні 7 років та перемовини щодо подальших відносин з Британією після Brexit.

Нагадаємо, головування у Раді ЄС змінюється кожні пів року. При цьому країни, які головуватимуть підряд одна за одною, працюють так званими "тріо", встановлюючи цілі та порядок денний на наступні 18 місяців. У цих рамках кожна з них готує свою програму на шість місяців.

Зараз своє головування завершує Хорватія. З липня воно переходить до Німеччини, далі – до Португалії та Словенії.