Германия, Португалия и Словения представили программу председательства в Совете ЕС

Германия, Португалия и Словения представили программу своего председательства в Совете ЕС на следующие 18 месяцев.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Euractiv.

Согласно программе, главной целью станет восстановление европейской экономики после "коронакризиса", с особым вниманием к социальному измерению проблемы.

Также следующее "трио" стремится "повышать конвергентность в ЕС", работая над проблемой различия минимальных заработных плат, законодательного регулирования по защите рабочих мест и дохода в кризис.

Кроме того, уделяется внимание Европейскому зеленому соглашению. К зиме планируется подготовить закон о защите климата, а инициативы по эффективному использованию ресурсов, управлению отходами и переработке, защите океанов и стратегии управления лесными ресурсами должны быть готовы в 2021 году, поэтому также будут в фокусе внимания в последующие полтора года.

Германия также планирует уделять внимание развитию ключевых технологий, таких как "зеленый" водород.

В сфере цифровых технологий, собираются продвигать идею европейской "экосистемы данных" и установить обязательный минимум цифровой безопасности для устройств, достичь справедливого налогообложения.

В сфере торговли "трио" стремится завершить торговые переговоры с Мексикой и странами соглашения Меркосур, и "приложить все усилия" для достижения сбалансированного соглашения по инвестированию с Китаем.

Главными вызовами для нового "трио" станет, во-первых, достижение согласия между странами-членами по фонду восстановления экономики ЕС после коронакризиса. У стран ЕС разное видение того, какая часть этих средств должна быть доступна как гранты. Также нужно будет проводить переговоры по бюджету ЕС на следующие семь лет и переговоры о дальнейших отношениях с Британией после Brexit.

Напомним, председательство в Совете ЕС меняется каждые полгода. При этом страны, которые будут председательствовать подряд одна за другой, работают так называемым "трио", устанавливая цели и повестку дня на следующие 18 месяцев. В этих рамках каждая из них готовит свою программу на 6 месяцев.

Сейчас свое председательство завершает Хорватия. С июля оно переходит к Германии, далее - к Португалии и Словении.