Суд в Парижі посадив на 4 роки дядька Башара Асада за відмивання грошей

Суд у Парижі засудив дядька сирійського президента Башара Асада на 4 роки позбавлення волі за відмивання грошей.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Дядько сирійського президента Башара Асада Ріфат Асад живе у вигнанні з тих пір, як він безуспішно намагався захопити владу у свого брата Хафеза в 1984 році.

Деякі сирійці називають його "м'ясником Хами" через його роль у кривавому придушенні повстання в місті в 1982 році, але він заперечує будь-яку відповідальність за різанину.

Після початку громадянської війни в Сирії в 2011 році він закликав свого племінника піти у відставку.

Ріфаат Асад перебуває під слідством у Франції з 2014 року, коли юридична неурядова організація Sherpa, яка захищає жертв економічних злочинів, подала скаргу, заявивши, що вартість його майнової імперії набагато перевищила його відомий дохід.

П'ять років по тому aранцузька судова влада вирішила, що він повинен постати перед судом за злочини, імовірно вчинені в період з 1984 по 2016 рік, включаючи організоване відмивання грошей, шахрайство з податками при обтяжуючих обставинах і незаконне привласнення сирійських державних коштів.

Судовий процес розпочався 9 грудня минулого року. Асад відкидає звинувачення, його захист готує апеляцію.

Його французькі статки включають в себе два паризьких таунхауси, конезавод, замок і 7300 квадратних метрів офісних площ в Ліоні. Кілька об'єктів розкоші вже заарештовані французькою владою.