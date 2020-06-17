Суд в Париже посадил на 4 года дяди Башара Асада за отмывание денег

Суд в Париже приговорил дядю сирийского президента Башара Асада на 4 года лишения свободы за отмывание денег.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Дядя сирийского президента Башара Асада Рифат Асад живет в изгнании с тех пор, как он безуспешно пытался захватить власть у своего брата Хафеза в 1984 году.

Некоторые сирийцы называют его "мясником Хамы" за его роль в кровавом подавлении восстания в городе в 1982 году, но он отрицает любую ответственность за резню.

После начала гражданской войны в Сирии в 2011 году он призвал своего племянника уйти в отставку.

Рифаат Асад находится под следствием во Франции с 2014 года, когда юридическая неправительственная организация Sherpa, которая защищает жертв экономических преступлений, подала жалобу, заявив, что стоимость его имущественного империи намного превысила его известный доход.

Пять лет назад аранцузька судебная власть решила, что он должен предстать перед судом за преступления, предположительно совершенные в период с 1984 по 2016 год, включая организованное отмывание денег, мошенничество с налогами при отягчающих обстоятельствах и незаконном присвоении сирийских государственных средств.

Судебный процесс начался 9 декабря прошлого года. Асад отвергает обвинения, его защита готовит апелляцию.

Его французское состояние включает в себя два парижских таунхауса, конезавод, замок и 7300 квадратных метров офисных площадей в Лионе. Несколько объектов роскоши уже арестованы французскими властями.