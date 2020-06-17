Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Німеччина закликає ЄС готуватися до Brexit без угоди з Британією - ЗМІ

У Брюсселі розповіли про "брак апетиту" у  перегляді політики ЄС щодо Росії 

Німеччина, Португалія та Словенія представили програму головування у Раді ЄС

США надають Україні оборонне обладнання на понад $60 млн, включаючи ракети Javelin






США запроваджують нові санкції проти Сирії

Середа, 17 червня 2020, 16:25

Сполучені Штати в середу оголосили про нові санкції щодо фізичних і юридичних осіб Сирії.

Про це держсекретар США Майк Помпео написав у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Сьогодні ми починаємо стійку кампанію санкцій проти режиму Асада відповідно до "закону Цезаря", який дозволяє жорсткі економічні санкції для притягнення режиму Асада і його іноземних пособників до відповідальності за їх жорстокі дії проти сирійського народу" - написав він.

Під санкції потрапили 39 фізичних і юридичних осіб, включаючи президента Сирії Башара Асада і його дружину Асму. Санкції запроваджуються в спробі повернути Асада до переговорів під керівництвом Організації Об'єднаних Націй.

Помпео заявив, що в найближчі тижні і місяці слід очікувати "ще багато" санкцій проти уряду Асада.

"Закон Цезаря" передбачає введення санкцій і обмежень на поїздки щодо тих, хто надає підтримку членам режиму Асада, на додаток до сирійських і міжнародних посібників режиму, які несуть відповідальність за серйозні порушення прав людини в Сирії або причетні до них.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua