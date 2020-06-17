США запроваджують нові санкції проти Сирії

Сполучені Штати в середу оголосили про нові санкції щодо фізичних і юридичних осіб Сирії.

Про це держсекретар США Майк Помпео написав у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Сьогодні ми починаємо стійку кампанію санкцій проти режиму Асада відповідно до "закону Цезаря", який дозволяє жорсткі економічні санкції для притягнення режиму Асада і його іноземних пособників до відповідальності за їх жорстокі дії проти сирійського народу" - написав він.

Today we begin a sustained campaign of sanctions against the Assad regime under the Caesar Act, which authorizes severe economic sanctions to hold the Assad regime and its foreign enablers accountable for their brutal acts against the Syrian people. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) June 17, 2020

Під санкції потрапили 39 фізичних і юридичних осіб, включаючи президента Сирії Башара Асада і його дружину Асму. Санкції запроваджуються в спробі повернути Асада до переговорів під керівництвом Організації Об'єднаних Націй.

Помпео заявив, що в найближчі тижні і місяці слід очікувати "ще багато" санкцій проти уряду Асада.

"Закон Цезаря" передбачає введення санкцій і обмежень на поїздки щодо тих, хто надає підтримку членам режиму Асада, на додаток до сирійських і міжнародних посібників режиму, які несуть відповідальність за серйозні порушення прав людини в Сирії або причетні до них.