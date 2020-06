США запроваджують нові санкції проти Сирії

Сполучені Штати в середу оголосили про нові санкції щодо фізичних і юридичних осіб Сирії.

Про це держсекретар США Майк Помпео написав у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Сьогодні ми починаємо стійку кампанію санкцій проти режиму Асада відповідно до "закону Цезаря", який дозволяє жорсткі економічні санкції для притягнення режиму Асада і його іноземних пособників до відповідальності за їх жорстокі дії проти сирійського народу" - написав він.

Today we begin a sustained campaign of sanctions against the Assad regime under the Caesar Act, which authorizes severe economic sanctions to hold the Assad regime and its foreign enablers accountable for their brutal acts against the Syrian people.