США вводят новые санкции против Сирии

Соединенные Штаты в среду объявили о новых санкциях в отношении физических и юридических лиц Сирии.

Об этом госсекретарь США Майк Помпео написал в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Сегодня мы начинаем устойчивую кампанию санкций против режима Асада согласно "закона Цезаря", который позволяет жесткие экономические санкции для режима Асада и его иностранных пособников к ответственности за их жестокие действия против сирийского народа", - написал он.

Today we begin a sustained campaign of sanctions against the Assad regime under the Caesar Act, which authorizes severe economic sanctions to hold the Assad regime and its foreign enablers accountable for their brutal acts against the Syrian people.