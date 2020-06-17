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США вводят новые санкции против Сирии

Среда, 17 июня 2020, 16:25

Соединенные Штаты в среду объявили о новых санкциях в отношении физических и юридических лиц Сирии.

Об этом госсекретарь США Майк Помпео написал в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Сегодня мы начинаем устойчивую кампанию санкций против режима Асада согласно "закона Цезаря", который позволяет жесткие экономические санкции для режима Асада и его иностранных пособников к ответственности за их жестокие действия против сирийского народа", - написал он.

Под санкции попали 39 физических и юридических лиц, включая президента Сирии Башара Асада и его жену Асму. Санкции вводятся в попытке вернуть Асада к переговорам под руководством Организации Объединенных Наций.

Помпео заявил, что в ближайшие недели и месяцы следует ожидать "еще много" санкций против правительства Асада.

"Закон Цезаря" предусматривает введение санкций и ограничений на поездки в отношении тех, кто оказывает поддержку членам режима Асада, в дополнение к сирийских и международных пособников режима, которые несут ответственность за серьезные нарушения прав человека в Сирии или причастны к ним.

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