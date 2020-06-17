США вводят новые санкции против Сирии

Соединенные Штаты в среду объявили о новых санкциях в отношении физических и юридических лиц Сирии.

Об этом госсекретарь США Майк Помпео написал в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Сегодня мы начинаем устойчивую кампанию санкций против режима Асада согласно "закона Цезаря", который позволяет жесткие экономические санкции для режима Асада и его иностранных пособников к ответственности за их жестокие действия против сирийского народа", - написал он.

Today we begin a sustained campaign of sanctions against the Assad regime under the Caesar Act, which authorizes severe economic sanctions to hold the Assad regime and its foreign enablers accountable for their brutal acts against the Syrian people. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) June 17, 2020

Под санкции попали 39 физических и юридических лиц, включая президента Сирии Башара Асада и его жену Асму. Санкции вводятся в попытке вернуть Асада к переговорам под руководством Организации Объединенных Наций.

Помпео заявил, что в ближайшие недели и месяцы следует ожидать "еще много" санкций против правительства Асада.

"Закон Цезаря" предусматривает введение санкций и ограничений на поездки в отношении тех, кто оказывает поддержку членам режима Асада, в дополнение к сирийских и международных пособников режима, которые несут ответственность за серьезные нарушения прав человека в Сирии или причастны к ним.