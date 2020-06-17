В ОП чекають на перший після пандемії візит іноземного лідера в Україну 20-23 липня

Перший після пандемії візит іноземного лідера в Україну здійснить 20-23 липня президент Швейцарської Конфедерації Сімонетта Соммаруга.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", передає "Європейська правда".

"Перший візит після пандемії іноземного лідера в Україну відбудеться 20-23 липня - це буде візит президента Швейцарської Конфедерації Симонетти Соммаруги. Це буде державний візит, який на такому рівні відбудеться вперше. Планується, що крім Києва, вона також відвідає кілька регіонів України", - сказав він.

Жовква зазначив, що влітку 2020 року можливі ще один-два візити лідерів інших держав в Україну, але справжня активність почнеться восени, зокрема, і візити президента Зеленського за кордон.

"Знову ж таки, якщо дозволить пандемічна ситуація. Зараз працюємо з декількома країнами, і думаю, що у вересні-жовтні можуть бути здійснені кілька офіційних візитів", - зазначив він.

Нагадаємо, президентка Швейцарії Сімонетта Соммаруга відклала запланований на кінець березня державний візит до України через пандемію.