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В ОП ждут первый после пандемии визит иностранного лидера в Украину 20-23 июля

Среда, 17 июня 2020, 20:08

Первый после пандемии визит иностранного лидера в Украину осуществит 20-23 июля президент Швейцарской Конфедерации Симонетта Соммаруга.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква в интервью агентству "Интерфакс-Украина", передает "Европейская правда".

"Первый визит после пандемии иностранного лидера в Украину состоится 20-23 июля - это будет визит президента Швейцарской Конфедерации Симонетти Соммаруги. Это будет государственный визит, который на таком уровне состоится впервые. Планируется, что кроме Киева, она также посетит несколько регионов Украины", - сказал он.

Жовква отметил, что летом 2020 года возможны еще один-два визиты лидеров других государств в Украину, но настоящая активность начнется осенью, в частности, и визиты президента Зеленского за границу.

"Опять же, если позволит пандемическая ситуация. Сейчас работаем с несколькими странами, и думаю, что в сентябре-октябре могут быть осуществлены несколько официальных визитов", - отметил он.

Напомним, президент Швейцарии Симонетта Соммаруга отложила запланированный на конец марта государственный визит в Украину из-за пандемии.

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