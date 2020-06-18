Призначено нового посла Чорногорії в Україні

Президент Чорногорії Міло Джуканович у середу прийняв новопризначену посла Чорногорії в Україні Драгіцу Понорац.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на офіційний сайт президента Чорногорії.

Він побажав їй успіху в здійсненні дипломатичної місії з розвитку міждержавних відносин та зміцнення двостороннього співробітництва між Чорногорією та Україною, особливо в сфері економіки, туризму та культури.

Під час зустрічі йшлося про великий потенціал для розширення та поглиблення відносин між двома народами дружніх держав.

Драгіца Понорац раніше була послом Чорногорії у Франції.