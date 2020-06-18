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Призначено нового посла Чорногорії в Україні

Четвер, 18 червня 2020, 12:05

Президент Чорногорії Міло Джуканович у середу прийняв новопризначену посла Чорногорії в Україні Драгіцу Понорац. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на офіційний сайт президента Чорногорії. 

Він побажав їй успіху в здійсненні дипломатичної місії з розвитку міждержавних відносин та зміцнення двостороннього співробітництва між Чорногорією та Україною, особливо в сфері економіки, туризму та культури.

 

Під час зустрічі йшлося про великий потенціал для розширення та поглиблення відносин між двома народами дружніх держав.

Драгіца Понорац раніше була послом Чорногорії у Франції. 

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