Призначено нового посла Чорногорії в Україні
Четвер, 18 червня 2020, 12:05
Президент Чорногорії Міло Джуканович у середу прийняв новопризначену посла Чорногорії в Україні Драгіцу Понорац.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на офіційний сайт президента Чорногорії.
Він побажав їй успіху в здійсненні дипломатичної місії з розвитку міждержавних відносин та зміцнення двостороннього співробітництва між Чорногорією та Україною, особливо в сфері економіки, туризму та культури.
Під час зустрічі йшлося про великий потенціал для розширення та поглиблення відносин між двома народами дружніх держав.
Драгіца Понорац раніше була послом Чорногорії у Франції.
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