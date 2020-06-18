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Назначен новый посол Черногории в Украине

Четверг, 18 июня 2020, 12:05

Президент Черногории Мило Джуканович в среду принял новоназначенного посла Черногории в Украине Драгицу Понорац.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на официальный сайт президента Черногории.

Он пожелал ей успеха в осуществлении дипломатической миссии по развитию межгосударственных отношений и укрепления двустороннего сотрудничества между Черногорией и Украиной, особенно в сфере экономики, туризма и культуры.

 

Во время встречи речь шла о большом потенциале для расширения и углубления отношений между двумя народами дружественных государств.

Драгица Понорац ранее была послом Черногории во Франции.

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