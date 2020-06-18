Президент Франції вирушив з офіційним візитом до Лондона

Президент Франції Еммануель Макрон вирушив з офіційним візитом до Лондона.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє ВВС.

Президент Франції Еммануель Макрон вирушив з офіційним візитом до Лондона з нагоди 80-ї річниці першого звернення Шарля де Голля з Британії до окупованої Франції, що вважається початком французького Руху опору нацистській окупації.

У рамках візиту запланована зустріч з прем’єром Британії Борисом Джонсоном, принцом Уельським та його дружиною герцогинею Корнуольською, та участь в урочистостях до річниці початку Руху опору.

На зустрічі Джонсон та Макрон планують обговорити ситуацію з пандемією коронавірусу та перспективи взаємного послаблення вимог про 14-денну самоізоляцію мандрівників, які подорожують з Франції до Британії чи навпаки.

Для Еммануеля Макрона зробили виняток з діючого правила як "представника іноземної держави, що прибув у справах".

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