Президент Франции отправился с официальным визитом в Лондон
Президент Франции Эммануэль Макрон отправился с официальным визитом в Лондон.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает ВВС.
Президент Франции Эммануэль Макрон отправился с официальным визитом в Лондон по случаю 80-й годовщины первого обращения Шарля де Голля из Британии к оккупированной Франции, что считается началом французского Движения сопротивления нацистской оккупации.
В рамках визита запланирована встреча с премьером Великобритании Борисом Джонсоном, принцем Уэльским и его женой герцогиней Корнуольской, и участие в торжествах к годовщине начала Движения сопротивления.
На встрече Джонсон и Макрон планируют обсудить ситуацию с пандемией коронавируса и перспективы взаимного ослабления требований о 14-дневной самоизоляции путешествующих из Франции в Британию или наоборот.
Для Эммануэля Макрона сделали исключение из действующего правила как "представителя иностранного государства, прибывшего по делам".
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