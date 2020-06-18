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У Британії хочуть обговорити з Францією послаблення карантинних вимог для мандрівників

Четвер, 18 червня 2020, 12:19

У Британії планують обговорити з Францією послаблення карантинних вимог до мандрівників, які перетинають кордон між двома країнами.

Як пише "Європейська правда" з посиланям на ВВС, про це заявив міністр закордонних справ Британії Домінік Рааб.

За його словами, уряд Британії планує обговорити з Францією ідею "коридорів" для мандрівників, послабивши діючу вимогу про 14-денну самоізоляцію після перетину кордону.

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Мова може йти не лише про Францію, але й інші країни.

Домінік Рааб зазначив, що у цьому питанні доведеться діяти обережно, оскільки у разі послаблення вимог лише для окремих країн можливі позови проти Британії.

Нагадаємо, у травні Британія оголосила, що з 8 червня усі, хто прибуває на територію Британії з інших країн, зобов’язані будуть 14 днів залишатися на самоізоляції. За порушення вимоги загрожує штраф у 1000 фунтів стерлінгів. Виняток з цієї вимоги встановили лише для окремих категорій мандрівників.

Цей крок викликав невдоволення у Франції, оскільки спершу йшла мова про те, що виняток буде і для її громадян. Париж запровадив дзеркальну вимогу для усіх, хто повертається з Британії.

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