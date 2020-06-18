У Молдові анулювали програму видачі громадянства за інвестиції

Парламент Молдови проголосував за скасування закону про громадянство через інвестиції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.

За скасування закону проголосували 80 депутатів.

Голова парламентської комісії з нацбезпеки Александр Жиздан зазначив, що заявки інвесторів, подані до введення мораторію, розглянуть, а закон скасують з 1 вересня 2020 року, коли закінчиться термін мораторію, введеного парламентом раніше.

Раніше компанія-оператор програми надання молдавського громадянства за інвестиції Henley and Partners заявляла, що, якщо уряд розірве контракт з приватним партнером програми молдавського громадянства за інвестиції, то Молдові доведеться заплатити витрати, передбачені контрактом. Суму витрат компанія не назвала.

Нагадаємо, що мораторій на громадянство через інвестиції в Молдові ввели влітку 2019 року, термін мораторію повинен був закінчитися 24 грудня 2019 року, але його знову продовжили. До введення мораторію заявки на молдавське громадянство, за інформацією Агентства публічних послуг, подали 97 осіб. Вісім іноземців стали громадянами Молдови за цією програмою.

Програма громадянства Молдови за гроші, яку ініціювали демократи, передбачає, що іноземець може отримати громадянство Молдови, якщо перерахує до Фонду довгострокового розвитку країни мінімум 100 тис. євро або інвестує мінімум 250 тис. євро в стратегічно важливу сферу бізнесу. Влада розраховувала за перші п'ять років дії програми залучити таким чином 1,3 млрд євро.