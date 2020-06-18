В Молдове аннулировали программу выдачи гражданства за инвестиции

Парламент Молдовы проголосовал за отмену закона о гражданстве за инвестиции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.

За отмену закона проголосовали 80 депутатов.

Председатель парламентской комиссии по нацбезопасности Александр Жиздан отметил, что заявки инвесторов, поданные до введения моратория, рассмотрят, а закон отменят с 1 сентября 2020 года, когда истечет срок моратория, введенного парламентом ранее.

Ранее компания-оператор программы предоставления молдавского гражданства за инвестиции Henley and Partners заявляла, что, если правительство разорвет контракт с частным партнером программы молдавского гражданства за инвестиции, то Молдове придется оплатить расходы, предусмотренные контрактом. Сумму расходов компания не назвала.

Напомним, что мораторий на гражданство за инвестиции в Молдове ввели летом 2019 года, срок моратория должен был закончиться 24 декабря 2019-го, но его снова продлили. До введения моратория заявки на молдавское гражданство, по информации Агентства публичных услуг, подали 97 человек. Восемь иностранцев стали гражданами Молдовы по этой программе.

Программа гражданства Молдовы за деньги, которую инициировали демократы, предусматривает, что иностранец может получить гражданство Молдовы, если перечислит в Фонд долгосрочного развития страны минимум 100 тыс. евро или вложит минимум 250 тыс. евро в стратегически важную сферу бизнеса. Власти рассчитывали за первые пять лет действия программы привлечь таким образом 1,3 млрд евро.