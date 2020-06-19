Німецький Бундестаг посилив відповідальність за мову ненависті онлайн

Німецький Бундестаг у четвер, 18 червня, схвалив закон, що передбачає посилення відповідальності за погрози в інтернеті.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Deutsche Welle.

Документ був ухвалений голосами депутатів від правлячої коаліції. Представники правопопулістської "Альтернативи для Німеччини" і лівих голосували проти, а "вільні демократи" і "зелені" - утрималися.

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Як заявила міністр юстиції Крістіне Ламбрехт, ухвалений закон "послужить захисту всіх людей, яким погрожують і яких ображають расисти і праві екстремісти".

"Ми посилаємо зрозумілий сигнал про те, що ми не будемо миритися з такими витівками і будемо рішуче протидіяти їм", - заявила вона, нагадавши про вбивство глави адміністративного округу Кассель Вальтера Любке, антисемітський теракт в Галле і расистські вбивства в Ганау.

Відповідно до ухваленого закону, адміністрація соцмереж буде зобов'язана інформувати Федеральне відомство у кримінальних справах (BKA) про погрози вбивства, розпалювання національної ненависті, зображення актів насильства, поширення дитячої порнографії, пропаганду, використання забороненої символіки, підготовку тяжких злочинів і підтримку кримінальних і терористичних угруповань.

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Надалі під категорію кримінально караних діянь підпадуть погрози заподіяння тілесних ушкоджень або їх схвалення в мережі. Публічні образи в інтернеті можуть каратися вже не одним, а двома роками позбавлення волі.

"Зобов'язавши операторів соцмереж повідомляти BKA про випадки розпалювання національної ненависті, погрози вбивством або зґвалтуванням, ми подбали про те, щоб створити умови для якнайшвидшого початку розслідувань. На тих, хто розпалює ненависть або погрожує, чекають пред'явлення звинувачень і вироки", - заявила Крістіне Ламбрехт.