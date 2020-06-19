Немецкий Бундестаг ужесточил ответственность за язык ненависти онлайн

Немецкий Бундестаг в четверг, 18 июня, одобрил закон, предусматривающий усиление ответственности за угрозы в интернете.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Deutsche Welle.

Документ был принят голосами депутатов от правящей коалиции. Представители правопопулистской "Альтернативы для Германии" и левых голосовали против, а "свободные демократы" и "зеленые" - воздержались.

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Как заявила министр юстиции Кристине Ламбрехт, принятый закон "послужит защите всех людей, которым угрожают и кого оскорбляют расисты и правые экстремисты".

"Мы посылаем ясный сигнал о том, что мы не будем мириться с такими выходками и будем решительно противодействовать им", - заявила она, напомнив об убийстве главы административного округа Кассель Вальтера Любке, антисемитском теракте в Галле и расистском убийстве в Ханау.

Согласно принятому закону, администрация соцсетей будет обязана информировать Федеральное ведомство по уголовным делам (BKA) об угрозах убийства, разжигании национальной ненависти, изображении актов насилия, распространении детской порнографии, пропаганде, использовании запрещенной символики, подготовке тяжких преступлений и поддержке криминальных и террористических группировок.

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В дальнейшем под категорию уголовно наказуемых деяний подпадут угрозы причинения телесных повреждений или их одобрение в сети. Публичные оскорбления в интернете могут караться уже не одним, а двумя годами лишения свободы.

"Обязав операторов соцсетей сообщать BKA о случаях разжигания национальной ненависти, угрозах убийства или изнасилования, мы позаботились о том, чтобы создать условия для скорейшего начала расследований. На тех, кто разжигает ненависть или угрожает, ждут предъявления обвинений и приговоры", - заявила Кристине Ламбрехт.