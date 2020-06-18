Верховний суд Франції відхилив суперечливий закон щодо мови ненависті в інтернеті

Верховний суд Франції відхилив більшість положень законопроєкту про заборону мови ненависті в інтернеті, який змусив би гігантів соціальних мереж, таких як Facebook і Twitter, видаляти подібний контент протягом 24 годин.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Рішення Конституційної ради свідчить, що закон надмірно заважає свободі слова. Це рішення є невдачею для президента Еммануеля Макрона, який пообіцяв зробити Францію лідером у стримуванні поширення такого контенту і неправдивої інформації в соцмережах.

Законопроєкт був схвалений нижньою палатою Франції в липні минулого року, але все ще мав бути схвалений Конституційною радою.

Відповідно до законопроєкту, соціальні мережі можуть бути оштрафовані на суму до 4% своїх глобальних доходів за нездатність видалити протягом дня "явно незаконний" вміст, пов'язаний з расою, статтю, релігією, сексуальною орієнтацією або інвалідністю.

Кілька груп із захисту свободи слова стверджували, що законопроєкт може прокласти шлях до державної цензури, оскільки він не дає чіткого визначення незаконного контенту.

"Ці заходи підривають свободу вираження думок в спосіб, який є непотрібним, недоречним і невідповідним", - сказав суд.

Суд послався на "Декларацію прав людини і громадянина" 1789 року, яка є преамбулою конституції.

Він зазначив, що законопроєкт в даний час передбачає, що адміністрація буде грати головну роль в ухваленні рішення про незаконний контент без будь-якого втручання судді.

Суд також відхилив інше положення проєкту закону, відповідно до якого будь-який контент, який вважається дитячою порнографією або пропагандою тероризму, довелося б видаляти протягом однієї години.