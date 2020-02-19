Уряд Німеччини затвердив жорстке законодавство щодо мови ненависті онлайн

У середу німецький уряд схвалив законопроєкт, який зобов'яже платформи соціальних мереж активно повідомляти про незаконний контент, наприклад, про погрози смерті або розпалювання ненависті, у правоохоронні органи.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

"З ухваленням законодавчого пакета сьогодні ми протидіятимемо злочинам на грунті ненависті з більшою силою, ніж раніше", - заявила міністр юстиції Крістіне Ламбрехт.

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"У майбутньому кожен, хто розпалює ненависть і погрожує іншим в інтернеті, буде притягуватись до відповідальності більш ретельно і ефективно", - додала вона.

Затверджений у середу проєкт є однією із двох пропозицій про подальше посилення правил щодо мови ненависті онлайн. Вважається, що німецькі правила є одними з найсуворіших у світі.

Перш ніж набути чинності, законопроєкт повинен пройти схвалення в обидвох палатах парламенту Німеччини.

Критики застерігають, що кампанія Берліна щодо мови в інтернеті може відкрити двері до далекосяжної цензури, і що Німеччина може ненавмисне створити прототип, який скопіюють авторитарні уряди.

Ламбрехт захистила урядову пропозицію в середу, стверджуючи, що такі правила необхідні для припинення поточної "спіралі ненависті та насильства" в інтернеті. "Злочини на грунті ненависті повинні нарешті закінчитися там, де їм належить бути: в суді", - сказала вона.