У Косові відбулась ротація українського контингенту

У Косові відбулась чергова ротація військовослужбовців об'єднаних сил ЗСУ, що у складі міжнародних сил КФОР здійснюватимуть миротворчу місію.

Про це повідомило Командування об’єднаних сил ЗСУ, пише "Європейська правда".

Упродовж двох тижнів військовослужбовці передали і прийняли посади, перевірили справність військової техніки та її готовність до застосування під час виконання завдань.

Спеціалізація українського миротворчого контингенту на території Косова – розмінування, пошук вибухонебезпечних предметів, забезпечення свободи пересування миротворчих підрозділів НАТО, а також відновлення інфраструктури.

9 червня повідомлялось, що український військовий контингент у складі 40 військовослужбовців відбув до Косова для здійснення миротворчої місії.

Перед закордонним відрядженням українські миротворці пройшли двотижневу медичну обсервацію в Центрі медичної реабілітації та санаторного лікування "Трускавецький"