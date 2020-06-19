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У Косові відбулась ротація українського контингенту

П'ятниця, 19 червня 2020, 08:43

У Косові відбулась чергова ротація військовослужбовців об'єднаних сил ЗСУ, що у складі міжнародних сил КФОР здійснюватимуть миротворчу місію. 

Про це повідомило Командування об’єднаних сил ЗСУ, пише "Європейська правда". 

Упродовж двох тижнів військовослужбовці передали і прийняли посади, перевірили справність військової техніки та її готовність до застосування під час виконання завдань.

 

Спеціалізація українського миротворчого контингенту на території Косова – розмінування, пошук вибухонебезпечних предметів, забезпечення свободи пересування миротворчих підрозділів НАТО, а також відновлення інфраструктури.

9 червня повідомлялось, що український військовий контингент у складі 40 військовослужбовців відбув до Косова для здійснення миротворчої місії.

Перед закордонним відрядженням українські миротворці пройшли двотижневу медичну обсервацію в Центрі медичної реабілітації та санаторного лікування "Трускавецький"

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