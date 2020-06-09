Українські миротворці вирушили до Косова після обсервації в Трускавці

Український військовий контингент у складі 40 військовослужбовців відбув до Косова для здійснення миротворчої місії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Армія Inform.

Перед закордонним відрядженням українські миротворці пройшли двотижневу медичну обсервацію в Центрі медичної реабілітації та санаторного лікування "Трускавецький".

Це вже четвертий миротворчий контингент, який проходить медичну обсервацію в Трускавецькому військовому санаторії з початку карантину. Водночас це перший випадок, коли обсервація здійснювалася до виїзду в іншу країну, а не після повернення з неї.

Під час обсервації військовим двічі проводили ПЛР-тести – на початку та в кінці обсервації.

У Республіці Косово діє самостійний український підрозділ "Національний контингент у Косові", який працює як миротворча місія. За даними Спеціального миротворчого центру, за весь час на миротворчій службі побувало близько 1300 українських військових, з них п'ятеро загинули, 26 отримали поранення.

Військові місії миротворців у Косові переважно займаються розмінуванням територій, охороною кордону. Миротворчі місії у цій республіці почали діяти після завершення Косовської війни у 1999 році.