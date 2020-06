Facebook видалив рекламу Трампа через символ, що використовувався нацистами у концтаборах

Facebook видалив передвиборчу рекламу Дональда Трампа через використання у ній символу, яким нацисти позначали у концтаборах політв’язнів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляють низка ЗМІ, серед яких CNN та DPA.

У четвер, 18 червня, соцмережа Facebook видалила прорекламовані пости Дональда Трампа через використання у них переверненого червоного трикутника, подібного до того, яким нацисти маркували політв’язнів у концтаборах.

Пости з перевернутим червоним трикутником розміщувалися на сторінках Дональда Трампа, віцепрезидента Майка Пенса та кампанії "Команда Трампа" ("Team Trump"). У них критикували організацію "Антифа" – крайній лівий рух, який позиціонує себе як антифашистський.

"Ми видалили ці пости та рекламу через порушення нашої політики проти організованого розпалювання ненависті. Наша політика забороняє використання забороненого символу, яким позначали політв'язнів, якщо не наводиться контекст, який його засуджує або закликає до дискусії", - прокоментувала пресслужба соцмережі.

Виконавчий директор "Антидефамаційної ліги" Джонатан Грінблатт засудив використання символу.

"Нацисти використовували червоний трикутник на позначення політв’язнів у концтаборах. Використання його для атак на політичних опонентів – це дуже образливо… Незнання історії не є виправданням для використання символів, пов’язаних з нацизмом", - написав він.

