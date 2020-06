Facebook удалил рекламу Трампа из-за символа, который использовался нацистами в концлагерях

Facebook удалил предвыборную рекламу Дональда Трампа из-за использования в ней символа, которым нацисты обозначали в концлагерях политзаключенных.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщают ряд СМИ, среди которых CNN и DPA.

В четверг, 18 июня, соцсеть Facebook удалила рекламные посты Дональда Трампа из-за использования в них перевернутого красного треугольника, подобного тому, которым нацисты маркировали политзаключенных в концлагерях.

Посты с перевернутым красным треугольником размещались на страницах Дональда Трампа, вице-президента Майка Пенса и кампании "Команда Трампа" ("Team Trump"). В них критиковали организацию "Антифа" - крайнее левое движение, позиционирующее себя как антифашистское.

"Мы удалили эти посты и рекламу из-за нарушения нашей политики против организованного разжигания ненависти. Наша политика запрещает использование символа, которым обозначали политзаключенных, если не приводится контекст, который его осуждает или призывает к дискуссии", - прокомментировала пресс-служба соцсети.

Исполнительный директор "Антидефамационной лиги" Джонатан Гринблатт осудил использование символа.

"Нацисты использовали красный треугольник для обозначения политзаключенных в концлагерях. Использование его для атак на политических оппонентов - это очень обидно... Незнание истории не является оправданием для использования символов, связанных с нацизмом", - написал он.

The Nazis used red triangles to identify their political victims in concentration camps. Using it to attack political opponents is highly offensive. @POTUS' campaign needs to learn its history, as ignorance is no excuse for using Nazi-related symbols. https://t.co/7R7aGLD7kl