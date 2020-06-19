Facebook удалил рекламу Трампа из-за символа, который использовался нацистами в концлагерях

Facebook удалил предвыборную рекламу Дональда Трампа из-за использования в ней символа, которым нацисты обозначали в концлагерях политзаключенных.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщают ряд СМИ, среди которых CNN и DPA.

В четверг, 18 июня, соцсеть Facebook удалила рекламные посты Дональда Трампа из-за использования в них перевернутого красного треугольника, подобного тому, которым нацисты маркировали политзаключенных в концлагерях.

Посты с перевернутым красным треугольником размещались на страницах Дональда Трампа, вице-президента Майка Пенса и кампании "Команда Трампа" ("Team Trump"). В них критиковали организацию "Антифа" - крайнее левое движение, позиционирующее себя как антифашистское.

"Мы удалили эти посты и рекламу из-за нарушения нашей политики против организованного разжигания ненависти. Наша политика запрещает использование символа, которым обозначали политзаключенных, если не приводится контекст, который его осуждает или призывает к дискуссии", - прокомментировала пресс-служба соцсети.

Исполнительный директор "Антидефамационной лиги" Джонатан Гринблатт осудил использование символа.

"Нацисты использовали красный треугольник для обозначения политзаключенных в концлагерях. Использование его для атак на политических оппонентов - это очень обидно... Незнание истории не является оправданием для использования символов, связанных с нацизмом", - написал он.

The Nazis used red triangles to identify their political victims in concentration camps. Using it to attack political opponents is highly offensive. @POTUS' campaign needs to learn its history, as ignorance is no excuse for using Nazi-related symbols. https://t.co/7R7aGLD7kl — Jonathan Greenblatt (@JGreenblattADL) June 18, 2020

В ответ на критику директор по коммуникациям кампании Трампа Тим Мурти отметил, что красный треугольник широко используют сами "Антифа", а также - что "такой же" треугольник есть среди символов-эмоджи в самом Facebook, поэтому непонятно, почему в таком случае посты попали под запрет.

В "Антидефамационной лиге" отметили, что отдельные активисты "Антифа" действительно используют его, но это не распространенное явление.

Напомним, в конце мая Дональд Трамп угрожал жестко зарегулировать или закрыть соцсети после замечания Twitter к одному из постов американского президента.

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