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У cтолиці Фінляндії – перший день без нових хворих з кінця лютого

П'ятниця, 19 червня 2020, 13:25

У столиці Фінляндії вчора вперше за майже чотири місяці не виявили нових заражень коронавірусом.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Ilta-Sanomat з посиланням на повідомлення місцевої  лікарні.

У Гельсінкі та довколишньому регіоні Уусімаа вчора, 18 червня, вперше з кінця лютого усі досліджені тести на коронавірус виявилися негативними.

"У лабораторії HUS серед усіх досліджених вчора зразків (546) жодного нового зараження не виявлено! З кінця лютого, нові випадки виявляли щодня", - йдеться у повідомленні лікарні.

Варто зазначити, що столиця та Уусімаа є головним епіцентром епідемії коронавірусу у Фінляндії. Це єдиний регіон, де тимчасово запроваджувалися обмеження в’їзду-виїзду для запобігання розповсюдження інфекції.

З близько 7133 підтверджених випадків коронавірусу в країні, 5200 були зареєстровані саме в Гельсінкі та Уусімаа.

Нагадаємо, 15 червня Фінляндія скасувала надзвичайний стан, запроваджений у зв’язку з епідемією коронавірусу в середині березня.

Ще 1 червня Фінляндія дозволила відновити роботу ресторанам, музеям та басейнам, а зараз розглядають можливість вже на початку липня дозволити масові заходи за участі до 500 осіб, якщо вони проводяться просто неба.

Попри послаблення, "стрибка" нових випадків заражень не сталося. Вчора в країні виявили лише 2 випадки. Вже кілька днів добовий приріст нових хворих не перевищує 5.

З початку епідемії, у Фінляндії з 5,5 млн населення зареєстрували 7133 підтверджених заражень коронавірусом та 326 смертей.

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Фінляндія Коронавірус
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