У Британії поки не планують відмовлятися від 14-денного карантину для приїжджих

Будь-яке ослаблення правила 14-денного карантину у Великій Британії для людей, що в'їжджають в країну, буде залежати від прогресу в боротьбі з коронавірусом.

Про це заявив міністр житлового будівництва Саймон Кларк, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

За словами Кларка, цей захід є "тимчасовим, обмеженим за часом, але це абсолютно життєво важливо... ми будемо робити це стільки, скільки буде потрібно".

Він додав, що на даний момент необхідно зберігати правило карантину, щоб не збільшувати ризик повторного сплеску "з новими випадками, які надходять до Британії, коли ми починаємо бачити зниження цифр у своїй країні".

Тим часом колишній міністр транспорту Стівен Хаммонд закликав відмовитися від карантину на користь так званих повітряних мостів між країнами з низьким рівнем ризику.

Нагадаємо, у Британії за останню добу кількість нових хворих на коронавірус та померлих – найменша за більш ніж 2 місяці.

У Британії 1 червня відкрилися деякі школи, які припинили працювати 10 тижнів тому через пандемію коронавірусу,