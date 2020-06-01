Епідемія у Британії: смертей та нових хворих – найменше за більш ніж 2 місяці

У Британії за останню добу кількість нових хворих на коронавірус та померлих – найменша за більш ніж 2 місяці.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС, про це оголосив на урядовому брифінгу міністр охорони здоров’я Метт Хенкок.

За підсумками останньої доби, у Британії виявили 1570 нових хворих на коронавірус, що є найменшим показником з 23 березня.

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Крім того, найменшою з 23 березня є кількість госпіталізованих пацієнтів, що підключені до апаратів штучної вентиляції легень.

За останні 24 години повідомили про смерть 111 хворих на коронавірус, що є найнижчим показником за більш ніж 2 місяці. Загалом з початку епідемії в країні від коронавірусу померли 39 045 людей.

Вже кілька тижнів поспіль середньотижнева кількість померлих стабільно знижується.

За словами міністра охорони здоров’я , що усі ці цифри свідчать, що підхід країни працює і Британія "виграє у битві з вірусом". Водночас, додав Метт Хенкок, потрібно і далі дотримуватися усіх заходів безпеки, тому що епідемію ще не подолано остаточно.

Нагадаємо, сьогодні у Британії частково відкрилися школи і ринки.