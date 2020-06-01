Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Пристайко може стати послом України у Британії

Ольга Стефанішина має стати новим віцепрем’єром з євроінтеграції

Туреччина почне приймати українських туристів з 1 липня

Зеленський назвав "не пріоритетом" записи Порошенка й Байдена і хоче зберегти підтримку США






Епідемія у Британії: смертей та нових хворих – найменше за більш ніж 2 місяці

Понеділок, 1 червня 2020, 19:26

У Британії за останню добу кількість нових хворих на коронавірус та померлих – найменша за більш ніж 2 місяці.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС, про це оголосив на урядовому брифінгу міністр охорони здоров’я Метт Хенкок.

За підсумками останньої доби, у Британії виявили 1570 нових хворих на коронавірус, що є найменшим показником з 23 березня.

Читайте також
В Іспанії вперше з початку епідемії не зафіксували жодної смерті від коронавірусу

Крім того, найменшою з 23 березня є кількість госпіталізованих пацієнтів, що підключені до апаратів штучної вентиляції легень.

За останні 24 години повідомили про смерть 111 хворих на коронавірус, що є найнижчим показником за більш ніж 2 місяці. Загалом з початку епідемії в країні від коронавірусу померли 39 045 людей.

 

Вже кілька тижнів поспіль середньотижнева кількість померлих стабільно знижується.

За словами міністра охорони здоров’я , що усі ці цифри свідчать, що підхід країни працює і Британія "виграє у битві з вірусом". Водночас, додав Метт Хенкок, потрібно і далі дотримуватися усіх заходів безпеки, тому що епідемію ще не подолано остаточно.

Нагадаємо, сьогодні у Британії частково відкрилися школи і ринки.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коронавірус Епідемія у цифрах Велика Британія
powered by lun.ua