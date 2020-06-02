В Британии пока не планируют отказываться от 14-дневного карантина для приезжих

Любое ослабление правила 14-дневного карантина в Великобритании для людей, въезжающих в страну, будет зависеть от прогресса в борьбе с коронавирусом.

Об этом заявил министр жилищного строительства Саймон Кларк, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

По словам Кларка, эта мера является "временной, ограниченной по времени, но это совершенно жизненно важно... мы будем делать это столько, сколько нужно".

Он добавил, что на данный момент необходимо сохранять правило карантина, чтобы не увеличивать риск повторного всплеска "с новыми случаями, которые поступают в Британию, когда мы начинаем видеть снижение цифр в своей стране".

Между тем бывший министр транспорта Стивен Хаммонд призвал отказаться от карантина в пользу так называемых воздушных мостов между странами с низким уровнем риска.

Напомним, в Британии за последние сутки количество новых больных коронавирус и умерших - наименьшее за более чем два месяца.

В Великобритании 1 июня открылись некоторые школы, которые прекратили работать 10 недель назад из-за пандемии коронавируса.