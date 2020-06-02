Чорногорія готується оголосити про завершення епідемії коронавірусу

Чорногорія пройшла два інкубаційні періоди в 28 днів без жодного нового випадку коронавірусу, що означає наявність умов для оголошення про завершення епідемії.

Про це заявив помічник директора Інституту громадського здоров’я Чорногорії Сенад Бегич, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RTCG.

"Епідеміологічні умови виконані для того, щоб інститут розглянув питання про зняття стану епідемії. Це законодавчо визначена процедура, яка передбачає, що епідемія закінчена, коли пройде подвійний інкубаційний період. Цей період не визначений законом, він скоріше визначається деякими епідеміологічними правилами. Два інкубаційних періоди без нових випадків захворювання" - сказав Бегич.

Він пояснив, що після формального скасування стану епідемії на місцях мало що зміниться, тому що ризик захворіти все одно залишається.

"Скасування епідемії майже нічого не означає. Перша хвиля формально закінчилася, але заходи і накази міністерства, а також рекомендації інституту як і раніше залишаються в силі. Ситуація була динамічною, епідеміологічна ситуація змінювалася день у день, тому я припускаю, що певні обов'язкові заходи будуть переглянуті і скориговані з урахуванням ситуації на місцях", - сказав Бегич.

З заходів, які залишаться – соціальне дистанціювання, миття рук та носіння масок.

Нагадаємо, раніше Словенія першою в Європі оголосила про завершення епідемії, але в країні все ще залишаються хворі з підтвердженою інфекцією. 16 пацієнтів лікуються у словенських лікарнях, троє з яких у реанімації.