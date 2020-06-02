Черногория готовится объявить о завершении эпидемии коронавируса

Черногория прошла два инкубационных периода в 28 дней без единого нового случая коронавируса, что означает наличие условий для объявления о завершении эпидемии.

Об этом заявил помощник директора Института общественного здоровья Черногории Сенад Бегич, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTCG.

"Эпидемиологические условия соблюдены, чтобы институт рассмотрел вопрос о снятии состояния эпидемии. Это законодательно определенная процедура, которая предусматривает, что эпидемия закончена, когда пройдет двойной инкубационный период. Этот период не определен законом, он скорее определяется некоторыми эпидемиологическими правилами. Два инкубационных периода без новых случаев заболевания", - сказал Бегич.

Он пояснил, что после формальной отмены состояния эпидемии на местах мало что изменится, так как риск заболеть все равно остается.

"Отмена эпидемии почти ничего не значит. Первая волна формально закончилась, но мероприятия и приказы министерства, а также рекомендации института по-прежнему остаются в силе. Ситуация была динамичной, эпидемиологическая ситуация менялась день ото дня, поэтому я предполагаю, что определенные обязательные меры будут пересмотрены и скорректированы с учетом ситуации на местах", - сказал Бегич.

Среди мер, которые останутся – социальное дистанцирование, мытье рук и ношение масок.

Напомним, ранее Словения первой в Европе объявила о завершении эпидемии, но в стране все еще остаются больные с подтвержденной инфекцией. 16 пациентов лечатся в словенских больницах, трое из них в реанимации.