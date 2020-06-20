У Франції попросили довести "любов до країни" для отримання посвідки на проживання

У Франції префектура департаменту Ессон вимагала довести "любов до Франції" для отримання посвідки на проживання.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RFI.

Префектура попросила написати 30 рядків про "любов до Франції" при подачі заяви на дозвіл на проживання. Відповідна форма з'явилася 15 червня на порталі demarches-simplifiees.fr, що дозволяє оформити деякі документи онлайн.

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Пізніше в поліції цю вимогу назвали "особистою ініціативою" одного зі співробітників і прибрали текст з сайту.

"Будь ласка, напишіть 30 рядків про те, чому ви любите Францію, а особливо префектуру Ессон і її співробітників, і поважаєте республіканські цінності", - наголошувало повідомлення на сайті. Під текстом знаходився формуляр, в який можна було внести необхідні пояснення.

У префектурі уточнили, що форма для подачі заяви онлайн була складена "одним співробітником поліції", якому відвели на це дуже мало часу.

Юристи уточнили, що французькі префектури часто запитують у іноземців документи, не передбачені законодавством, щоб уповільнити розгляд досьє і навіть відмовити у видачі документів.





