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У Франції помер півень, який опинився в центрі судової суперечки за ранкові співи

П'ятниця, 19 червня 2020, 09:28

Півень Моріс, чиє ранкове кукурікання змусило пару пенсіонерів подати позов проти його власниці, помер у Франції у віці 6 років. 

Про це йдеться в публікації BBC, повідомляє "Європейська правда".

Моріс здобув міжнародну підтримку і став символом кампаній із захисту звуків сільської місцевості Франції після того, як опинився в центрі юридичної суперечки.

Але кримінальний суд французького округу Рошфор виніс рішення на користь Моріса.

Птах, як повідомляється, помер в травні, але його власниця чекала, щоб повідомити новину.

 

"Я сказала собі, що з локдауном у людей вже було достатньо приводів для занепокоєння… Ми купили нового півника і назвали його теж Морісом - він співає так само добре. Але він ніколи не буде нашим Морісом", - розповіла власниця Корін Фессо. 

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Проблеми у Моріса почалися, коли пара пенсіонерів, яка володіла будинком для відпочинку на острові Олерон, звинуватила птаха в тому, що він турбує їх гучними ранковими співами. 

У результаті Моріс став свого роду знаменитістю у Франції, де галльський півень є одним із національних символів. Петиція про його порятунок зібрала десятки тисяч підписів.

Корін Фессо, яка прожила на Олероні 35 років, повинна була б переїхати або якимось чином змусити замовкнути Моріса, якби суддя виніс рішення проти неї.

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