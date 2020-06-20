Во Франции попросили доказать "любовь к стране" для получения вида на жительство

Во Франции префектура департамента Эссон требовала доказать "любовь к Франции" для получения вида на жительство.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RFI.

Префектура попросила написать 30 строк о "любви к Франции" при подаче заявления на вид на жительство. Соответствующая форма появилась 15 июня на портале demarches-simplifiees.fr, что позволяет оформить некоторые документы онлайн.

Позже в полиции это требование назвали "личной инициативой" одного из сотрудников и убрали текст с сайта.

"Пожалуйста, напишите 30 строк о том, почему вы любите Францию, а особенно префектуру Эссон и ее сотрудников, и уважаете республиканские ценности", - отмечало сообщение на сайте. Под текстом находилась форма, в которую можно было внести необходимые пояснения.

В префектуре уточнили, что форма для подачи заявления онлайн была составлена ​​"одним сотрудником полиции", которому отвели на это очень мало времени.

Юристы уточнили, что французские префектуры часто просят в иностранцев документы, не предусмотренные законодательством, чтобы замедлить рассмотрение досье и даже отказать в выдаче документов.