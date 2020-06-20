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Болтон розповів про критичне ставлення Трампа до Макрона

Субота, 20 червня 2020, 13:15

Ексрадник президента США з національної безпеки Джон Болтон розповів у своїх мемуарах про антипатію Трампа до французького президента Еммануеля Макрона. 

Уривки з книги наводить видання The Guardian, повідомляє "Європейська правда".

Президент США Дональд Трамп вважає найближчими до себе світовими лідерами прем'єр-міністрів Великої Британії та Японії Бориса Джонсона і Сіндзо Абе, пише Болтон.

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Натомість президента Франції Еммануеля Макрона Трамп не цінує, а вважає, що все, до чого торкається Макрон, "перетворюється на лайно", пише Болтон.

Болтон також стверджує, що Трамп відчуває сильну неприязнь до колишньої прем'єрки Британії Терези Мей, оскільки не схвалює її поводження з Brexit.

Нагадаємо, у середу в американських ЗМІ з’явилися уривки з ще не опублікованих мемуарів Джона Болтона "Кімната, де це трапилося" ("The Room Where It Happened"), які мають вийти у продаж наступного тижня. У них міститься низка гострих викриттів  американського президента.

Книга, зокрема, містить твердження про те, що Трамп думав, ніби Фінляндія є частиною Росії, не знав, що Велика Британія є ядерною державою, і називав репортерів "покидьками", яких слід стратити.

Болтон у мемуарах також підтвердив тиск Трампа на Україну, заявивши, що він та інші високопосадовці від 8 до 10 разів закликали президента відновити військову допомогу Києву, а також розповів, як Трамп бурчав через санкції проти РФ і не хотів бути жорстким до Путіна.

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