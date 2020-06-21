Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

В Іспанії завершився надзвичайний стан

Протестувальники у Франції залили міністерство охорони здоров’я червоною фарбою

Болтон розповів про критичне ставлення Трампа до Макрона

Польща звинуватила Путіна в спотворенні історії, щоб послабити Захід






В Естонії у ДТП загинув українець

Неділя, 21 червня 2020, 13:11

Сьогодні вранці у Естонії у ДТП загинув громадянин України.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє естонський портал ERR.

Смертельна ДТП сталася сьогодні, 21 червня, близько 4 години ранку, на 9-му кілометрі дороги з Таллінна до Лаагри у волості Саку. Автомобіль Mercedes-Benz вилетів з дороги, врізався у конструкції мосту і перевернувся. Повідомляється, що загиблий водій авто – 43-річний громадянин України. Інших людей у салоні не було.

"Автомобіль виїхав на зустрічну смугу, після цього в’їхав у загородження, а потім – в опору моста, який зараз будується. Внаслідок зіткнення авто перевернулося на дах і впало на металеві конструкції, встановлені для будівництва", - прокоментував оперативний керівник Пих’яльської префектури Рааво Ярва.

За його словами, обставини інциденту і характер пошкоджень вказують на те, що водій перевищив встановлений ліміт швидкості – 50 км/год. Слідів гальмування на місці події не видно.

Також, за словами Рааво Ярви, водій не був пристебнутий ременем безпеки.

Удар виявився настільки сильним, що конструкції мосту пошкоджені. Дорогу під ним довелося перекрити, доки будівельники не пересвідчаться, що проїзд під мостом безпечний.

Про подію згадує у Twitter поліція Естонії, фото з місця не наводять.

"Ця і минула ніч виявилися дуже трагічними для Талліна та Хар'ю. Минулої ночі у ДТП загинула 61-річна жінка на дорозі до Лаагри та 30-річний мотоцикліст на автошляху Рандвере. Сьогодні вночі загинув 43-річний чоловік, автомобіль якого з'їхав з дорогии у муніципалітеті Саку", - йдеться у повідомленні. 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Естонія
powered by lun.ua