В Естонії у ДТП загинув українець

Сьогодні вранці у Естонії у ДТП загинув громадянин України.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє естонський портал ERR.

Смертельна ДТП сталася сьогодні, 21 червня, близько 4 години ранку, на 9-му кілометрі дороги з Таллінна до Лаагри у волості Саку. Автомобіль Mercedes-Benz вилетів з дороги, врізався у конструкції мосту і перевернувся. Повідомляється, що загиблий водій авто – 43-річний громадянин України. Інших людей у салоні не було.

"Автомобіль виїхав на зустрічну смугу, після цього в’їхав у загородження, а потім – в опору моста, який зараз будується. Внаслідок зіткнення авто перевернулося на дах і впало на металеві конструкції, встановлені для будівництва", - прокоментував оперативний керівник Пих’яльської префектури Рааво Ярва.

За його словами, обставини інциденту і характер пошкоджень вказують на те, що водій перевищив встановлений ліміт швидкості – 50 км/год. Слідів гальмування на місці події не видно.

Також, за словами Рааво Ярви, водій не був пристебнутий ременем безпеки.

Удар виявився настільки сильним, що конструкції мосту пошкоджені. Дорогу під ним довелося перекрити, доки будівельники не пересвідчаться, що проїзд під мостом безпечний.

Про подію згадує у Twitter поліція Естонії, фото з місця не наводять.

Öö ja eilne õhtu olid Tallinnas ja mujal Harjumaal liikluses väga traagilised. Eile õhtul hukkusid Laagna teel bussipaviljonis viibinud 61-aastane naine ning Randvere teel 30-aastane mootorrattur. Täna öösel hukkus Saku vallas autoga teelt välja sõitnud 43-aastane mees. #Politsei — Politsei (@Politsei) June 21, 2020

"Ця і минула ніч виявилися дуже трагічними для Талліна та Хар'ю. Минулої ночі у ДТП загинула 61-річна жінка на дорозі до Лаагри та 30-річний мотоцикліст на автошляху Рандвере. Сьогодні вночі загинув 43-річний чоловік, автомобіль якого з'їхав з дорогии у муніципалітеті Саку", - йдеться у повідомленні.