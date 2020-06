Іспанія не вимагатиме карантину для туристів з Британії

Іспанія не вимагатиме карантину для мандрівників, що прибуватиму до країни з Британії.

Про це вчора заявила міністр закордонних справ Аранча Гонзалес Лая, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

За словами міністерки, Іспанія не вимагатиме від мандрівників з Британії відбути 14-денну самоізоляцію, попри те, що Британія з 8 червня запровадила таку вимогу для усіх, хто приїздить з-за кордону. Їм, як і усім, доведеться пройти "потрійний контроль" в аеропорту та надати додаткові дані, за якими влада зможе знати про місце їхнього перебування в країні.

Коментар з’явився після тижня невизначеності щодо того, на яких умовах буде можливий в’їзд після того, як Іспанія відкриє свої кордони.

"З 21 червня ми відкриваємо кордони та знімаємо карантинні заходи для громадян країн ЄС та Шенгенської зони, включно з Британією; для Португалії - з 1 липня. На кордоні здійснюватиметься санітарний контроль. Ми закликаємо кожного суворо дотримуватися рекомендацій щодо заходів безпеки", - написала вона.

From 21 June we open our borders & lift quarentene measure for 🇪🇺 & Schengen area countries including UK 🇬🇧 (🇵🇹 1 July)



With sanitary checks at the border



We urge everyone 2 strictly follow health recommendations #SpainForSure @SpainMFA