Испания не будет требовать карантин для туристов из Британии

Испания не будет требовать 14-дневную самоизоляцию для путешественников, прибывающих в страну из Британии.

Об этом вчера заявила министр иностранных дел Аранча Гонзалес Лая, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

По ее словам, Испания не будет требовать от путешественников из Британии отбыть 14-дневную самоизоляцию, несмотря на то, что Великобритания с 8 июня ввела такое требование для всех, кто приезжает из-за рубежа. Им, как и всем, придется пройти "тройной контроль" в аэропорту и предоставить дополнительные данные, по которым власть сможет знать о месте их пребывания в стране.

Комментарий появился после недели неопределенности относительно того, на каких условиях будет возможен въезд для британцев после того, как Испания откроет свои границы.

"С 21 июня мы открываем границы и снимаем карантинные меры для граждан стран ЕС и Шенгенской зоны, включительно с Британией, для Португалии - с 1 июля. На границе будет осуществляться санитарный контроль. Мы призываем каждого строго соблюдать рекомендации по поводу мер безопасности", - написала она.

From 21 June we open our borders & lift quarentene measure for 🇪🇺 & Schengen area countries including UK 🇬🇧 (🇵🇹 1 July)



With sanitary checks at the border



We urge everyone 2 strictly follow health recommendations #SpainForSure @SpainMFA