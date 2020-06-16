Іспанія може запровадити карантин для туристів з Британії

Іспанія розглядає можливість введення карантину для британських туристів після відкриття кордонів на наступному тижні у відповідь на аналогічну політику Лондона.

Про це заявила глава МЗС Іспанії Аранча Гонсалес Лая, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Міністр висловила сподівання, що Британія скасує свої обмеження, зробивши взаємні заходи Іспанії непотрібними.

"Ми будемо вести діалог з Британією, щоб зрозуміти, чи слід нам діяти за принципом взаємності, оскільки у них діють інші заходи, ніж у решти Європейського Союзу", - сказала вона.

Міністр туризму Іспанії Реєс Марото заявив, що обидві країни приймуть рішення на основі своїх взаємних інтересів найближчими днями.

Британці складають більше п'ятої частини приблизно 80 мільйонів туристів, яких Іспанія приймає щороку.

Міністр фінансів Британії Ріші Сунак заявив у неділю, що уряд може переглянути правило щодо двотижневого карантину для мандрівників.