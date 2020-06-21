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У Чорногорії відкрився український реабілітаційний центр

Неділя, 21 червня 2020, 16:36

У Чорногорії відкрився центр, де зможуть проходити реабілітацію українські військові.

Як пише "Європейська правда", про це у своєму Facebook повідомив консул посольства України в Чорногорії Михайло Шматов.

У чорногорському містечку Сутоморе на узбережжі Адріатичного моря відкрився реабілітаційний центр, де зможуть проходити реабілітацію українські військові. Відкриття центру відбулося вчора, 20 червня.

 

"Саме на базі цього центру буде в майбутньому проходити реабілітація наших українських військових. Це та мета, до якої крок за кроком, ми за допомогою нашої діаспори йдемо", - написав у своєму Facebook консул Михайло Шматов.

 

Як повідомлялося раніше, вчора Чорногорія оголосила, що дозволить в’їзд громадянам України за наявності негативного ПЛР-тесту на SARS-CoV-2, зробленого в акредитованих лабораторіях, якому не більше 48 годин.  

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Чорногорія МЗС
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