В Черногории открылся украинский реабилитационный центр

В Черногории открылся центр, где смогут проходить реабилитацию украинские военные.

Как пишет "Европейская правда", об этом в своем Facebook сообщил консул посольства Украины в Черногории Михаил Шматов.

В черногорском городке Сутоморе на побережье Адриатического моря открылся реабилитационный центр, где смогут проходить реабилитацию украинские военные. Открытие центра состоялось вчера, 20 июня.

"Именно на базе этого центра будет в будущем проходить реабилитация наших украинских военных. Это та цель, к которой мы шаг за шагом идем с помощью нашей диаспоры", - написал в своем Facebook консул Михаил Шматов.

Как сообщалось ранее, вчера Черногория объявила, что разрешит въезд гражданам Украины при наличии отрицательного ПЦР-теста на SARS-CoV-2, сделанного в аккредитованных лабораториях, которому не более 48 часов.