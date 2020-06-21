Польща продовжує потерпати від негоди, деякі села затоплені

У Польщі внаслідок негоди у низці регіонів пошкоджені будинки й дерева, вулиці населених пунктів підтоплені.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє RMF FM.

Рятувальним службам у Польщі за добу довелося здійснити близько 2800 виїздів, щоб допомогти ліквідувати наслідки потужних злив та шквального вітру – прибрати поламані дерева, розчистити дороги, полагодити лінії електропередач, відкачати воду з підтоплених будинків.

Найбільше постраждали Малопольське та Опольське воєводство.

У селі Щижиць у Лімановському повіті Малопольського воєводства довелося евакуювати перший поверх місцевої лікарні, тому що річка, яка протікає через село, вийшла з берегів. Місцеві мешканці кажуть, що вода піднялася за якісь кілька десятків хвилин, не залишивши їм часу рятувати майно.

Внаслідок високого рівня води в іншому селі частково обвалилася дорога вздовж річки.

Фото: RMF FM

У цьому ж повіті біля села Слопніце у річці знайшли мертвим 50-річного чоловіка. Обставини його смерті поки не встановлені.

Серйозно постраждало село Лапанув у сусідньому Бохенському повіті. Місцеві мешканці кажуть, що не пригадують подібних повеней раніше. За їхніми словами, вода за чверть години піднялася на 2 метри.

Вода у річках піднялася також у Сілезькому та Нижньосілезькому воєводствах.

Нагадаємо, низка регіонів країни серйозно постраждали від негоди і в середині тижня. На найближчу добу у Польщі знову прогнозують потужні зливи та шквали.