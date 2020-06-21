Польща продовжує потерпати від негоди, деякі села затоплені
У Польщі внаслідок негоди у низці регіонів пошкоджені будинки й дерева, вулиці населених пунктів підтоплені.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє RMF FM.
Рятувальним службам у Польщі за добу довелося здійснити близько 2800 виїздів, щоб допомогти ліквідувати наслідки потужних злив та шквального вітру – прибрати поламані дерева, розчистити дороги, полагодити лінії електропередач, відкачати воду з підтоплених будинків.
Найбільше постраждали Малопольське та Опольське воєводство.
У селі Щижиць у Лімановському повіті Малопольського воєводства довелося евакуювати перший поверх місцевої лікарні, тому що річка, яка протікає через село, вийшла з берегів. Місцеві мешканці кажуть, що вода піднялася за якісь кілька десятків хвилин, не залишивши їм часу рятувати майно.
Внаслідок високого рівня води в іншому селі частково обвалилася дорога вздовж річки.
У цьому ж повіті біля села Слопніце у річці знайшли мертвим 50-річного чоловіка. Обставини його смерті поки не встановлені.
Серйозно постраждало село Лапанув у сусідньому Бохенському повіті. Місцеві мешканці кажуть, що не пригадують подібних повеней раніше. За їхніми словами, вода за чверть години піднялася на 2 метри.
#PILNE #POWÓDŹ2020 #ŁAPANÓW #POWIATBOCHEŃSKI Łapanów - przelany wał przeciwpowodziowy, zalanie dróg dojazdowych i...Опубліковано Bochnia112.pl - Bocheński Portal Ratowniczy Субота, 20 червня 2020 р.
Вода у річках піднялася також у Сілезькому та Нижньосілезькому воєводствах.
Нагадаємо, низка регіонів країни серйозно постраждали від негоди і в середині тижня. На найближчу добу у Польщі знову прогнозують потужні зливи та шквали.