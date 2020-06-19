У Польщі внаслідок негоди у низці міст підтоплення, є загиблі

Внаслідок негоди у багатьох містах Польщі затопило вулиці, пошкоджені дерева та комунікації, одна людина загинула.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Onet.

Польським пожежникам довелося здійснити кількасот виїздів, щоб прибрати поламані дерева, відремонтувати лінії електропередач та відкачати воду з підвалів підтоплених будинків після потужних злив у Польщі у четвер.

Від негоди постраждали низка регіонів країни.

У місті Згеж в Лодзькому воєводстві, одному з найбільш постраждалих регіонів, підтопило будівлю інфекційної лікарні, де лікують хворих на коронавірус.

У підвалі одного із затоплених будинків загинув чоловік. Коли прибули рятувальники, він був ще живим, але врятувати його не вдалося.

"Чоловіка негайно евакуювали, почали серцево-легеневу реанімацію. Потім його забрала швидка, але врятувати постраждалого не вдалося", - розповів речник місцевої пожежної бригади.

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У цьому ж місті постраждав місцевий архів. Одну з лікарень підтопило також у місті Бжезіни, також у Лодзькому воєводстві.

В Опольському воєводстві внаслідок грози сталося дві пожежі.

Загалом найбільше виїздів для ліквідації наслідків негоди рятувальним службам довелося здійснити у Сілезькому та Мазовецькому воєводствах – 407 та 319 відповідно.

Сильні зливи та грози були у Польщі і раніше цього місяця, але тоді внаслідок негоди загиблих і травмованих не було.